Andrezinho Ceciliano, Marcelo Freixo, Jorge Florêncio e Lindbergh FariasDivulgação

Publicado 31/10/2021 12:00

Depois de se dividirem em cinco candidaturas em 2020, a turma de de São João de Meriti esteve juntinha ontem, em um evento de pré-campanha de Marcelo Freixo. O deputado, que precisa de musculatura no interior para se viabilizar, também procurou religiosos de diferentes credos para repartir o pão. Embora as especulações sobre uma parceria com o PT estejam a mil, petistas de estirpe rodearam o aspira. Estavam lá o ex-presidente estadual Jorge Florêncio, Lindbergh Farias e... Andrezinho Ceciliano.