Operação policial no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Operação policial no Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/10/2021 07:00

A presidente da Assinap, Márcia Cordeiro, tenta se reunir com os comandantes da Polícia Militar e dos Bombeiros para falar sobre saúde mental. Segundo ela, o atendimento psicológico dentro das corporações deixa a desejar: os praças — que convivem com baixos salários, estresse máximo e andam armados — não conseguiriam se abrir com os terapeutas, vistos como oficiais de patente superior.

A ideia para combater de forma mais eficiente a depressão e outras condições que afetam diretamente as categorias é viabilizar consultas com profissionais externos.