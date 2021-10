Prefeitura Municipal de São Gonçalo - Prefeitura Municipal de São Gonçalo/Divulgação

A três dias da prova, candidatos inscritos no concurso para profissionais de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, organizado pelo Instituto Selecon, relatam dor de cabeça para acessar o cartão de confirmação nesta quinta-feira (28). Com a falta de satisfação da prefeitura, muitos falam até no risco de perder a prova.

Desde ontem, nas redes sociais, uma chuva de reclamações e críticas à banca. Mesmo com os dados cadastrais corretos, as pessoas não conseguiam entrar com a senha no site para conferir o cartão.

Por telefone, um funcionário da banca organizadora chegou a falar para um candidato que não atenderia ninguém presencialmente.

Hoje pela manhã, um dos inscritos se deslocou até o escritório da empresa, no Centro do RJ. A Selecon informou que faria um ajuste no sistema por conta das dificuldades relatadas, mas que não havia previsão de normalização.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo confirma que houve problemas por causa do excesso de acessos, mas afirma que cerca de 50% dos candidatos já conseguiram o cartão. Veja a íntegra:

“A empresa organizadora do processo seletivo informa que cerca de 50% dos candidatos já conseguiram acessar o cartão de confirmação de inscrição, no primeiro dia de liberação do sistema. Segundo a empresa, o alto número de acessos era previsto, mas muitos candidatos esqueceram a senha, o que provocou uma demora ainda maior no processo, deixando o sistema instável. A situação já foi normalizada e os candidatos também podem acessar o cartão de confirmação utilizando a data de nascimento.”