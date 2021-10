Léo Vieira, o governador Cláudio Castro e Luciano Vieira - Reprodução / redes sociais

Léo Vieira, o governador Cláudio Castro e Luciano VieiraReprodução / redes sociais

Publicado 27/10/2021 12:00

No sábado, o vereador Luciano Vieira (Avante) levou uma grande torcida organizada (com camisetas do PSD) ao evento de Felipe Santa Cruz. E, no domingo, tratou de acompanhar o irmão — o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Léo Vieira — e o governador Cláudio Castro em uma agenda.