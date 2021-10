Buser, aplicativo de ônibus - Divulgação/Buser

Buser, aplicativo de ônibusDivulgação/Buser

Publicado 27/10/2021 17:37 | Atualizado 27/10/2021 20:19

A Justiça anulou a interdição do estacionamento usado pela empresa Buser, na Av. Dom Henrique, na Glória. Na semana passada, a prefeitura interditou o local, alegando não haver licença. O espaço é usado pelos ônibus do aplicativo de transporte desde 2018, quando, segundo a empresa, o alvará foi emitido.



No documento, a Juíza de Direito Luciana Lopes da 13ª Vara de Fazenda Pública da Capital diz que o fechamento do estabelecimento pelo município “constitui ato ilegal e abusivo”.



Lopes também destacou que a sanção põe “em risco o pagamento de funcionários e de terceirizados contratados.”

A Procuradoria do Município ainda não foi notificada da decisão.