Vinicius Cozzolino - Reprodução/Rede Social

Publicado 28/10/2021 11:00

O ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias José Carlos de Oliveira é ex novamente — agora, de Magé. O médico tinha planos de se lançar a deputado estadual, mas o prefeito Renato Cozzolino (Progressistas) já tem pré-candidato. A família quer manter o sobrenome em um dos gabinetes da Assembleia Legislativa, e, para isso, pretende lançar Vinícius Cozzolino, primo do alcaide, em 2022. Mesmo sem cargo no Poder Executivo, José Carlos de Oliveira se movimenta para pedir votos bem na área do clã.

Uma breve olhada pelas redes sociais de Vinícius mostra que o rapaz está animado com a missão.