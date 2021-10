Sede do TCE - Reprodução internet

Publicado 29/10/2021 09:00

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques de suspender as medidas restritivas contra Domingos Brazão, afastado do TCE desde 2017, animou a disputa na Alerj pelas vagas (vitalícias) da corte. A expectativa é que o benefício se estenda aos outros quatro conselheiros que, junto com Brazão, foram alvo da operação "O quinto do ouro". E, além disso, o afastamento já poderia terminar em abril, graças à nova lei de improbidade. Aposta-se em uma proliferação de pedidos de aposentadoria — antes de o processo no STJ, enfim, ter desfecho.

Ninguém contesta a indicação do líder de governo, Márcio Pacheco (PSC), à primeira vaga aberta. A segunda vinha sendo negociada para Rosenverg Reis (MDB) — mas Val Ceasa (Patriota) já circula uma lista em favor do próprio nome. Até ontem, coletou 37 assinaturas. Tia Ju (Republicanos) também não quer ficar de fora. Ela apresentou uma PEC para obrigar o colegiado a ter pelo menos 30% de mulheres — garantindo uma colega a Marianna Montebello, única conselheira da história do tribunal. Mas até os pavões do Campo de Santana sabem que será muito difícil pautar a proposta. Que dirá obter os votos.

Outro nome começou a correr, recentemente, a boca nem tão miúda: o do advogado Victor Granado, muito próximo do senador Flávio Bolsonaro — e atualmente lotado no gabinete do bolsonarista Anderson Moraes (PSL).

A rede de arrastão de Marcelo Freixo

Mais um psolista pode seguir o rumo de Marcelo Freixo e aportar no PSB: o vereador mais bem votado de Petrópolis, Yuri Moura — mas só na janela partidária. Nomes como Tiago Prata e Wesley Teixeira, de Caxias, já fizeram o mesmo.

Em busca de casa nova

A turma do Direito de São Gonçalo está em polvorosa por causa do vencimento do contrato de aluguel da Justiça Federal. Mas calma! A Seção não pretende deixar a cidade, e está em busca de outro imóvel para abrigar as varas e juizados.

Picadinho

Em parceria com o Sesc, o assessor de imprensa Ney Motta vai ensinar técnicas de divulgação jornalística para quem trabalha na área cultural. De 5 a 30 de novembro.

Dirigido por Carlos Alberto Serpa , o espetáculo "Paris et l'amour" vai até domingo (31), na Casa Julieta de Serpa.

O senador Carlos Portinho (PL) recebeu o prêmio parlamentar digital 2021 por sua atuação no Marco das Startups.

Depois de um ano e sete meses fechado ao público devido à pandemia, o Theatro Municipal reabriu — e oferece espetáculos de balé com entrada gratuita.