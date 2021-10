O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano - Thiago Lontra / Divulgação Alerj

Publicado 30/10/2021 12:00

Em sua ida a Campos dos Goytacazes para discutir o Fundo Soberano, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), precisou se desdobrar em três para dar conta dos bicudos locais. Recentemente, o secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, e o prefeito Wladimir Garotinho protagonizaram um arranca-rabo nas redes sociais — então as agendas foram separadíssimas. Na quinta, jantar com Bacellar. Na sexta, almoço com Wladimir. E à noite, um chope com Caio Vianna, derrotado por Wladimir em 2020.