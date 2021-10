O governador Cláudio Castro - Rafael Campos / Governo do RJ

Publicado 31/10/2021 09:00

As fotos do clã Garotinho à mesa com o vice-presidente nacional do PSL, Antonio Rueda, e com o comando local da sigla acenderam o sinal amarelo no Palácio Guanabara. Até o momento, o governador vinha dando de barato o apoio do futuro União Brasil (a fusão do PSL com o DEM) à sua campanha pela reeleição. Mas a publicação nas redes sociais sinalizou a Cláudio Castro que o jogo não está jogado — e um movimento errado pode fazer com que o partido com o maior naco do fundo partidário lance candidatura própria. Ou pior: se junte a um time adversário.

Embora o DEM esteja sentado à mesa do Guanabara — à frente da complicadíssima pasta de Transportes —, a turma do União Brasil acha que não tem sido valorizada como deveria. Uma das reivindicações em pauta é o comando do DER, responsável pela conservação das estradas. Além de um espaço que faça jus ao seu tamanho na composição da chapa — e de um eventual futuro governo.





Pelo fim das prisões por reconhecimento em foto

O deputado Júlio Lopes - Divulgação / Câmara dos Deputados

O deputado Júlio LopesDivulgação / Câmara dos Deputados

O deputado federal Júlio Lopes (PP) entrou na briga para acabar com as prisões feitas com base no reconhecimento por fotos não oficiais — como o caso do cientista de dados confundido com um miliciano. De acordo com o projeto de lei apresentado na quinta-feira, o procedimento não poderá ser a única prova para determinar medidas restritivas de liberdade para instaurar ações penais.

Alta temperatura na Cidade Imperial

A temperatura na Região Serrana subiu vários graus depois que começaram a circular áudios atribuídos a um vereador de Petrópolis — com conteúdo impublicável — ofendendo o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Matheus Quintal (Republicanos). O quintal do secretário, por acaso, é a Cidade Imperial — onde ele terminou em 8º lugar na corrida pela prefeitura em 2020.

O caso foi parar na delegacia, com registro de ocorrência e tudo.

Contagem regressiva

O feriadão será de expectativa para os frequentadores do Tribunal de Justiça do Rio. Na quinta-feira, o TJ analisa as listas de indicados do Ministério Público a desembargador.Os 18 nomes serão reduzidos a três listas tríplices.

Mais do que uma maçã

Profissionais da Educação da pequena Rio Bonito estão felizes da vida. A Câmara de Vereadores aprovou na última semana do mês dos professores um incentivo de até R$ 2 mil, e parcelas de R$ 100 enquanto durar a pandemia.

Picadinho

O Teatro Casa Grande estreia dois espetáculos a preços populares: "A esperança na caixa de chicletes Ping Pong", e uma homenagem a Tim Maia, com a Banda do Sindico.

Os 15 anos da Rio de Paz vão virar documentário. O lançamento é previsto para o primeiro semestre de 2022.

A Fundação Ceperj é o primeiro órgão público estadual a aderir à ISO26000, com práticas de gestão e responsabilidade social.

A Funarte reabre Teatro Dulcina, no Rio, com temporada presencial de "Eu amarelo: Carolina Maria de Jesus", com Cyda Moreno. Em cartaz de 3 a 14 de novembro.