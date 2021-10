O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai começar a viajar pelo estado em pré-campanha - Reprodução/Twitter

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai começar a viajar pelo estado em pré-campanhaReprodução/Twitter

Publicado 30/10/2021 09:00

Enquanto o prefeito Eduardo Paes está no exterior, para tentar trazer a feira de negócios Web Summit ao Rio, o PSD aproveita para arrumar a casa e deixar tudo pronto para a volta do cacique fluminense. No próximo sábado, dias depois de as rodas do avião tocarem o asfalto do Galeão, o alcaide já vai cair na estrada junto com Felipe Santa Cruz. Até agora, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil vinha sendo preservado, mas a legenda deu sinal verde para o pré-candidato ao governo começar a rotina de viagens pelo interior do estado.

O primeiro destino da dupla são as cidades de Cabo Frio e Macaé, onde eles se reúnem com os diretórios locais para o próprio Paes — estrela maior da regional fluminense — abonar as fichas de filiação. O jogo em tabelinha, no entanto, não deve se estender por muito tempo. A coordenação da pré-campanha já trabalha em estratégias para dar asas próprias ao aspira e transformá-lo em protagonista.



'O Rio de Janeiro não vai ficar desassistido'

Ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas - Wilson Dias / Agência Brasil

Ministro da Infraestrutura Tarcísio de FreitasWilson Dias / Agência Brasil

Durante o leilão do sistema rodoviário BR-116/101, ontem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um afago público em Carlos Portinho (PL). Há quase um ano, o senador trabalha para tentar alterar a modelagem da concessão do aeroporto Santos Dumont, para não esvaziar o Galeão. O ministro prometeu publicamente levar as sugestões em consideração.

Zona Oeste sob nova direção

Mais de um mês depois do convitepara deixar a Suprefeitura da Zona Oestee assumir a articulação de Eduardo Paes (PSD), a troca de cargo de Edson Menezes foi oficializada no Diário Oficial nesta semana. Nesse meio-tempo, seu chefe de gabinete, Ednelson Lima, chegou a ser anunciado como substituto, em um discurso emocionado do vereador Márcio Ribeiro (Avante). Mas o novo mandachuvalocal éDiogo Borba. Todos são do mesmo grupo político.

Política não tem hora

O telefone da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS) não parou de tocar na quinta-feira, depois do bom resultado na pesquisa para o Senado. A mãe de Vicente, de 5 anos, chegou a atender ligações depois das 23h.

Especialização no subúrbio carioca

O ônibus cultural multicolorido que vai circular por Madureira será conduzido pela turma da agência Guiadas Urbanas, que atua única e exclusivamente no subúrbio carioca e em favelas. O tour será inaugurado em 5 de novembro.

Picadinho

O Sesc abre inscrições na segunda-feira para cursos on-line realizados no Seminário Nacional de Arte e Educação, com temas como racismo nas redes, cinema e educação.

A Faferj inaugura o Monumento Homens de Fibra e Espaço Cultural Manduca da Praia, em homenagem a capoeiristas.

Durante o fim de semana, o MetrôRio veicula mensagens com sugestões e dicas de leitura para estimular o hábito.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, recebe no dia 3, no Palácio da Cidade, o título de Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro. A iniciativa é do presidente da Câmara, Carlo Caiado.