Hospital Geral de Nova Iguaçu está há anos com os quadros desfalcados - Divulgação

Publicado 03/11/2021 09:00

Há mais de uma década na luta pela realização de um concurso para preencher os quadros técnicos do Hospital Geral de Nova Iguaçu — o Hospital da Posse —, o Ministério Público acionou as quatro últimas gestões da cidade de uma só vez. O processo atinge Scheila Gama, o falecido Nelson Bornier (denunciado por meio de seu espólio) e Rogério Lisboa, reeleito em 2020 — e todos os respectivos secretários de Saúde. O órgão pediu a indisponibilidade de bens de toda a tropa, lembrando que os cofres iguaçuanos têm um precatório de mais de R$ 59 milhões justamente porque o município já foi condenado por esse problema — e, desde então, não só não resolveu a questão, como também não pagou a multa. Para se ter uma ideia do tamanho da encrenca, em 2021 a prefeitura precisou abrir uma seleção para contratar temporários — em um total de 4.855 vagas, sendo 1.318 médicos.

Em nota, a prefeitura diz que "já realizou todos os atos para o lançamento do edital de contratação de pessoal para o HGNI", mas não pôde concretizar o certame por causa da Lei Complementar 173/2020, que proíbe a criação de novos cargos na pandemia. "Cabe ressaltar que o prefeito Rogério Lisboa assumiu o município, em 2017, com mais de meio bilhão de reais em dívidas, que comprometiam metade do orçamento previsto para aquele ano. Quando as contas finalmente foram ajustadas, veio a pandemia". A gestão reitera ter a intenção de contratar os profissionais.





Planos de saúde vão entrar na era digital

Cláudio Castro sancionou lei que permite pagar operadoras de saúde via Pix - Cléber Mendes

Cláudio Castro sancionou lei que permite pagar operadoras de saúde via PixCléber Mendes

Os planos privados de saúde e odontológicos, individuais ou coletivos, poderão ser pagos, a partir de agora, por PIX, boleto digital e cartão de crédito. É o que prevê a Lei 9.444, proposta por Martha Rocha (PDT) e sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL). A norma sai no Diário Oficial desta quarta-feira (3). As operadoras que não cumprirem a determinação ficarão sujeitas à multa.

Reprise do verão do apito

A Câmara do Rio decide, esta semana, se manda para a mesa de Eduardo Paes (PSD) o projeto que cria uma multa de R$ 400 para quem for pego consumindo drogas ilícitas. A polêmica da semana passada deve se repetir.

Armamento engatilhado

Os vereadores têm ainda outro assunto controverso em pauta: querem retirar da Lei Orgânica a proibição de fabricação e venda de armas na cidade. A regra, no entanto, também está na Constituição Estadual.

Picadinho

A partir desta semana, o Proderj tem sua própria Central de Atendimento, funcionando das 9h às 18h. Antes, os pedidos eram feitos diretamente aos técnicos.

Na busca pela reeleição na OAB-RJ, Luciano Bandeira e Ana Tereza Basílio levam a campanha à ABI, na sexta-feira.

Hoje, às 10h30, a Comissão Especial do Carnaval da Câmara debate a passarela do Cacique de Ramos: a Avenida Chile.

O Chef Gabriel Ribeiro lança o menu executivo do Sobrado da Cidade, casarão do século XIX no Centro do Rio, que reúne gastronomia e história.