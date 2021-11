Santa Tereza ganha programa Bairro Seguro evento contou com a presença do Governador do Rio Claudio Castro e parlamentares, neste sabado(16), na foto Governador Claudio Castro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Santa Tereza ganha programa Bairro Seguro evento contou com a presença do Governador do Rio Claudio Castro e parlamentares, neste sabado(16), na foto Governador Claudio Castro.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 05/11/2021 06:30

Ontem, no Dia da Favela, o governador Cláudio Castro (PL) sancionou o projeto que dá um alívio para quem mais sofre para pagar a conta de luz. A proposta, apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), diminui de 27% para 12% a alíquota de clientes que estejam no Programa Especial de Tarifas Diferenciadas da Aneel, com consumo mensal de até 450 kWh. No entanto, para o alívio — em tempos de bandeira vermelha —chegar, é preciso que a norma seja regulamentada pelo governo.



Relatar erro

Você pode gostar