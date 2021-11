Fachada renovada do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica - Secretaria Municipal de Cultura

Publicado 04/11/2021 11:00

O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica já está prontinho para voltar a abrir as portas, depois de repaginar o visual: nenhuma pichação na fachada, zero marca de ferrugem no portão. O reencontro com o público será nesta sexta-feira (05), Dia Nacional da Cultura, com duas obras inéditas do pintor que dá nome ao espaço.



Uma das novidades é o PN10, uma instalação penetrável exibida a céu aberto, na Rua Imperatriz Leopoldina. Ele foi criado por Oiticica, em 1971, para uma bolsa nos Estados Unidos, pensado para o Central Park. A segunda obra inédita, “CC2 On Object Private” está montada no segundo andar do local.



A volta acontece graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o diretor do espaço, César Oiticica Filho (sobrinho de Hélio).

Veja abaixo fotos do antes e depois.