Câmara Municipal do RioReprodução

Publicado 05/11/2021 09:00

Todo o entorno da Cinelândia já está careca de saber que a homologação do União Brasil deve inflar a bancada do PSD na Câmara do Rio, já que o prefeito Eduardo Paes é hoje o dono do apito da legenda. No entanto, a mudança tem tudo para deixar o atual equilíbrio de forças na Casa… exatamente como está. Se hoje a bancada do DEM é formada por sete vereadores — mesmo número que têm o PSOL e o Republicanos —, é esse o tamanho esperado para o partido do prefeito. Já estão com as malas prontíssimas o líder de governo, Átila Alexandre Nunes; César Maia e seu fiel escudeiro, Carlo Caiado — presidente da Casa —; e Célio Lupparelli. Os quatro vão se juntar a Rocal, Eliseu Kessler e Gabriel Monteiro. Ficam para trás Alexandre Isquierdo — visto como um político sem voto próprio, pedindo a bênção a Silas Malafaia a cada passo —; Verônica Costa; e Jorge Felippe — que ainda não teria engolido a perda da presidência, e não estaria disposto a ficar na mão de Paes.

Queda de braço com o Guanabara

Os deputados Luiz Paulo (Cidadania) e Rubens Bomtempo (PSB) entraram com uma ação na Justiça para suspender os efeitos de decretos do governador Cláudio Castro (PL) responsáveis por criar seis secretarias. As pastas na mira da dupla são: Governo, Justiça, Envelhecimento Saudável, Vitimados, Defesa do Consumidor e o ato que deu novo status ao Gabinete. Argumenta o ex-vice-governador que tanto a Constituição Estadual como a Federal foram desrespeitadas.

Velinhas políticas

Mais do que uma festinha, o aniversário do secretário municipal de Integração Metropolitana, Achilles Barreto, vai ser um acontecimento político. Ele vai levar o bolo aos eventos de pré-campanha do PSD no Norte e Costa Azul.

O canto de sereia de Eduardo Paes

Achilles vai acompanhar Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz no mutirão de filiações. Entre os futuros correligionários, está Junior Chuchu — que perdeu o posto de líder do governo em Arraial do Cabo por causa da mudança.

Picadinho

Amanhã, às 19h, ao vivo, a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro faz uma apresentação beneficente para famílias do Instituto Fernandes Figueira.

Está em cartaz, até domingo, "Eu Amarelo: Carolina Maria de Jesus". A peça marca a volta do Teatro Dulcina, no Centro.

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo assume Diretoria de Gestão de Riscos e Controles Internos da Brasilcap, do BB Seguros.

O empresário Claudio Castro, da Sergio Castro Imóveis, e dirigentes de lojas e empresas cariocas criaram a Aliança Centro Rio. A ideia é atuar para revitalizar a região.