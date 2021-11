Wladimir Garotinho: Campos vai receber recursos do estado - Foto: Divulgação.

Wladimir Garotinho: Campos vai receber recursos do estadoFoto: Divulgação.

Publicado 06/11/2021 09:00

Na sexta-feira passada, o Diário Oficial do estado rodou uma edição extra botando na rua um mimo especial para a família Garotinho. Uma bolada de R$ 200 milhões, dividida em três concorrências lançadas pela Secretaria de Cidades, vai possibilitar a volta do Bairro Legal em Campos dos Goytacazes. O programa foi lançado durante a gestão de Rosinha Matheus e interrompido no governo de seu sucessor, Rafael Diniz — marcado por um período de dificuldades financeiras.

Desde o início da administração de Wladimir Garotinho, ele e a irmã, a deputada Clarissa, vinham tentando fechar um acordo com o governador Cláudio Castro para retomar o projeto da mãe em parceria com o Estado Presente. Observadores atentos da política não deixaram de perceber o momento curioso em que as obras finalmente parecem sair do papel. Afinal, há bem pouco tempo atrás, o nome do chefe do clã começou a aparecer na bolsa de apostas como candidato ao governo.

Do axé ao cristianismo no plenário da Alerj

Nesta semana, o plenário da Assembleia Legislativa ganhou ares ecumênicos. O umbandista Átila Nunes (MDB), relator da CPI da Intolerância Religiosa, abraçado com as evangélicas Monica Francisco (PSOL) e Tia Ju (Republicanos), comentou que a republicana já tinha sido do "axé". Foi o suficiente para a baiana ensaiar passos típicos de Iansã. A psolista logo se juntou, repetindo os passos de Oxum. "Já tentei ser convertido, mas é a primeira vez que sinto a sensação de converter duas evangélicas", soltou o gaiato.

Saúde terá orçamento 53% maior em 2022

Coletiva sobre vacinação na Clinica da Familia Adib Jatene na Maré, zona norte do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (14), Sec. de Saude Daniel Soranz. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Coletiva sobre vacinação na Clinica da Familia Adib Jatene na Maré, zona norte do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta feira (14), Sec. de Saude Daniel Soranz.Marcos Porto/Agencia O Dia

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou à Câmara, em uma audiência sobre a Lei Orçamentária Anual de 2022, a maior estimativa de recursos da história. O Sisreg e a rede de Atenção Primária, dentre outros serviços, terão 53% mais investimentos: ao todo, são mais de R$ 7,5 bilhões. Em 2022, a SMS espera ficar com 21,5% do orçamento da prefeitura. Em 2020 foram 16,8%.

Organizações Sociais no horizonte

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara do Rio, vereador Paulo Pinheiro (PSOL), reconhece a importância de um orçamento mais robusto. Mas ressalva, no entanto, que parte do aumento se refere ao custeio. São mais R$ 2,4 bilhões nas despesas básicas e só R$ 343 milhões para investimentos. O que o preocupa, em especial, é a queda de R$ 34 milhões em pessoal. Para ele, a redução é um sinal de que "a prefeitura seguirá com sua política de contratação por OSs".

Amor no ar na prefeitura

Quem diria que o Centro Administrativo São Sebastião poderia ser cenário de romance? Os pombinhos Maína Celidônio e Marcus Vinícius Faustini vinham mantendo a discrição, mas o chefe Eduardo Paes explanou para a geral.

Contra o machismo no parlamento

A audiência pública sobre a violência política de gênero, feita ontem na Alerj, já tem um resultado prático: Renata Souza (PSOL) vai apresentar um projeto de resolução para enquadrar a prática nociva como quebra de decoro.

Picadinho

ENS e PUC-Rio lançam concurso de artigos acadêmicos sobre seguros, com quatro categorias e premiações de R$ 160 mil. Inscrições pelo link ens.edu.br.

Na terça-feira, às 19h, o Estúdio B entrevista a cúpula de São João de Meriti: Dr. João, Márcio Reis e Valdecy da Saúde.

As inscrições para a 2° edição do Rio de Contos terminam na semana que vem, no próximo dia 12.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio aplaude a resolução 2485, da Secretaria Estadual de Saúde, que incluiu infecções causadas por fungos como doenças compulsórias.