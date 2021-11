Noca da Portela - Divulgação

Com as três doses de vacina contra a Covid-19 já tomadas, e liberado pelos médicos após duas internações por causa de diabetes, Noca da Portela não vê a hora de o carnaval chegar para voltar ao Sambódromo. Mas, para isso, o baluarte busca entre os amigos ajuda para conseguir uma cadeira de rodas, para se deslocar em segurança do automóvel até o carro do desfile da Velha Guarda.

"Vou completar 90 anos em 2022. Agradeço a Deus por ter me poupado da Covid. Irei de automóvel, com meus netos, até o carro da Portela. Na concentração, ficarei quietinho no carro da Velha Guarda, e, no final, voltarei direto para casa. Usarei máscara. Assim, nada de mal vai me acontecer. Nesta fase da vida, não tenho nada a perder. Só tenho a ganhar", diz o sambista.



Aliás, a Portela comemora 100 anos de sua fundação no ano que vem — e Noca já começou a compor sua homenagem.