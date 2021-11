DETRAN lança serviço "Posso ajudar?" - Reprodução

Publicado 10/11/2021 10:00

Se for pelo Detran, os “zangões” estão com os dias contados. Aquela turma que fica no entorno das sedes, oferecendo serviços de despachantes, vai enfrentar, agora, a concorrência oficial: o órgão lançou o serviço “Posso ajudar?”, com funcionários uniformizados postados na calçada do prédio da Avenida Presidente Vargas. Além de tirar dúvidas, os agentes vão fazer o encaminhamento correto aos setores — e sem cobrar nada por isso.