A deputada Alana Passos pode ter dificuldade para lançar a candidatura à reeleiçãoDivulgação

Publicado 15/01/2022 11:00

Os planos de reeleição da deputada estadual Alana Passos (PSL) podem ser atrapalhados pela queda de braço — cada vez mais violenta — entre a paraquedista e o governador Cláudio Castro (PL). Já há uma diretriz para os partidos de apoio ao Palácio Guanabara fecharem as portas à militar da reserva. Quem fica na berlinda é o PTB, que vota juntinho com o governo. O problema é que a aproximação da parlamentar com o partido se deu pelo próprio Roberto Jefferson.