Jimmy Pereira é o presidente estadual do PROSDivulgação CMRJ

Publicado 11/03/2022 12:55

O diretório do PROS no Rio de Janeiro deixou de ser provisório e adquiriu o status de definitivo. Com isso, Jimmy Pereira terá um mandato de dois anos no partido — e uma possível troca se torna muito mais difícil.

O grupo político estava preocupado desde que uma decisão entregou o comando nacional da sigla a Marcus Holanda. Antes, o volante estava com Eurípedes Júnior, a quem os fluminenses são ligados.

A autorização da direção geral do partido para a homologação de sua representação regional teve entrada apenas poucos dias antes da reviravolta na cúpula. Com isso, pré-candidatos que já tinham apalavrado a campanha com Jimmy respiram aliviados.

E o deputado Carlos Augusto chegou chegando no partido: na certidão da Justiça Eleitoral, ele consta como primeiro vice-presidente.