Clarissa Garotinho: 'Eu tenho o maior orgulho de ter reaberto o restaurante popular de Bonsucesso, de Campo Grande e de Bangu' - Gustavo Lima/ Câmara dos Deputados

Publicado 11/03/2022 15:01 | Atualizado 11/03/2022 15:48

A deputada Clarissa Garotinho ameaça abandonar o União Brasil caso o partido opte por uma aliança com o PSD de Paes, partido do qual ela quer passar longe. A declaração, feita nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (11), acontece em meio a insatisfações de membros da sigla – da base de apoio do governador Cláudio Castro (PL) – e pressão por mais cargos na Guanabara, em ano eleitoral.“O União tem tamanho para lançar candidatura própria, não precisa andar com o Paes”, respondeu Clarissa a um comentário do post.Anthony Garotinho não se manifestou nas redes sobre uma possível aproximação com o PSD. Nesta semana, ele falou ter “ 70% de chance de se candidatar ao governo ".É bom lembrar que o prefeito de Campos e irmão de Clarissa, Wladimir Garotinho, foi eleito pelo PSD e nunca manifestou a vontade de sair da sigla.Veja o post abaixo: