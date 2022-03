Marcos Vinícius, o Neskau, agora quer as senhas do Instagram do PTB - Divulgação/Alerj

Marcos Vinícius, o Neskau, agora quer as senhas do Instagram do PTBDivulgação/Alerj

Publicado 12/03/2022 09:00

Este mês de março poderia fazer parte de uma chamada de filme vespertino, tal a quantidade de "altas confusões e trapalhadas". E bem no período da janela partidária, quando dirigentes estão a mil por hora, buscando fechar suas nominatas. No PTB, depois de finalmente conseguir as senhas que dão acesso ao sistema da Justiça Eleitoral, o novo presidente nacional, Marcus Vinicius, agora tenta retomar o controle do Instagram oficial da legenda, que continua sob o controle de Graciela Nienov. A página tem uma série de postagens questionando a convenção — homologada pelo TSE — que trocou a moça pelo deputado fluminense. O PROS também teve um dia de alívio, depois de se equilibrar para não perder parte do time. Os aspiras temiam perder o lugar depois de o comando nacional passar para o então vice-presidente, Marcus Holanda. Mas o grupo de Jimmy Pereira está homologado como diretório definitivo — com mandato de dois anos. O tucano vai bater asas? Muita gente anda apostando que mais um tucano de alta plumagem vai bater as asas. Fala-se em diferentes destinos para Otávio Leite, mas ele nega. E garante estar dedicado à montar a nominata do partido. Marcando território Um dia após se unir aos quadros do PSC, o deputado Alexandre Knoploch já participa de um evento do partido, o "Juventude que pensa", num hotel no Recreio. Quem vai estar lá é o governador Cláudio Castro — filiado ao PL. Picadinho Começam hoje as inscrições para o projeto Cinema Leva Eu, da Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) e o Instituto Zeca Pagodinho, com cursos de produção e atuação. Marielle Franco é tema do primeiro episódio da segunda temporada do podcast Rio Memórias, no dia 14. O Muhcab recebe a mostra "Essa minha letra", com imagens criadas a partir de textos de Lima Barreto. Hoje, voluntários da Missão Amor que Cura, do Hospital São Francisco, na Tijuca, levam atendimento básico de saúde aos detentos da Cadeia Pública Jorge Santana, em Gericinó.

