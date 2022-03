Waldeck Carneiro, deputado estadual do PT-RJ - Imagem Divulgação

Publicado 12/03/2022

O governo já liberou R$ 1,5 milhão para empreendedores de favelas somente no Jacarezinho, via AgeRio. Pelas linhas a juro zero, MEIs e autônomos têm acesso a até R$ 5 mil de crédito. Micro e pequenas empresas, até R$ 50 mil. Autor de leis com foco na economia popular, Waldeck Carneiro comemora: "O maior antídoto para a violência é uma agenda de direitos, cidadania e inclusão".