O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) nota diminuição nas políticas para mulheresOnofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 12/03/2022 08:00

Embora a LOA deste ano seja 27% superior à do ano passado (frente a uma inflação de 10,06%, segundo o IPCA), o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) ficou satisfeito ao ver que a prefeitura manteve o padrão de arrecadação no primeiro bimestre do ano, em torno dos 20% do orçamento total. Para o presidente da Comissão de Saúde, são boas chances de cumprir a meta. "Mas estranhei o corte de 43% para a secretaria de políticas para as mulheres e de 73% no programa de transferência de renda da assistência social", ressalta.