Danilo Gentilli e Fábio Porchat são acusados de pedofilia por conta de filme de 2017 - Reprodução

Danilo Gentilli e Fábio Porchat são acusados de pedofilia por conta de filme de 2017Reprodução

Publicado 14/03/2022 09:07 | Atualizado 14/03/2022 15:09

Rio - Danilo Gentili e Fábio Porchat estão sendo acusados de pedofilia nas redes sociais por conta do filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", de 2017. Em uma das cenas que viralizou na internet, Porchat pede para ser masturbado por um adolescente.

fotogaleria

Na trama, Fábio Porchat interpreta Cristiano, um pedófilo que tenta abusar dos adolescentes, mas não consegue. "Vamos esquecer isso tudo, deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio", diz o personagem de Porchat, que também coloca a mão de um dos meninos em seu pênis na cena em questão.

A deputada Carla Zambelli, aliada ao presidente Jair Bolsonaro, afirmou que tomará medidas contra o filme. "O repugnante filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la. Já informei ao Ministério da Família ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao MP e solicitarei informações ao CNMP acerca dos procedimentos em curso", disse no Twitter.

O filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola" é baseado no livro homônimo escrito por Danilo Gentili. A comédia foi roteirizada por Fabrício Bittar, que também é o diretor, Gentilli e André Catarinacho. A história é sobre Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel), dois adolescentes que usam um manual de instruções para causar o caos na escola.

Danilo Gentili rebateu as acusações no Twitter. "O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo", escreveu.

Procurada, a assessoria de Fábio Porchat ainda não se pronunciou sobre o assunto.