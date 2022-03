Durante o carnaval, banhistas aproveitaram os dias na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/03/2022 15:18

Rio - Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgado nesta sexta-feira (18), mostrou que o mês de fevereiro apresentou redução de 28% nos roubos de rua, somando 4.518 registros, contra 6.272 no mesmo período de 2021. Esse é o menor índice para o mês, desde o ano de 2005.

A queda dos roubos de veículos é outro destaque. Foram 3.630 casos nos dois primeiros meses do ano de 2022 e 1.771 em fevereiro. Este foi o menor valor para o mês desde 2012 e para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 19% em relação ao acumulado do ano e redução de 18% em relação ao mês.

Em relação aos crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte), foram 518 vítimas nos dois primeiros meses do ano de 2022 e 259 em fevereiro. Estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado desde 1999. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 20% em relação ao acumulado do ano e redução de 1% em comparação ao mês.

Na análise do bimestre, os homicídios dolosos registraram o menor acumulado desde 1991. Foram 504 casos neste ano, contra 614 no mesmo período do ano passado. As mortes por intervenção de agente do Estado também recuaram 34% nos dois primeiros meses do ano.



O número de mortes por intervenção de agente do Estado também apresentou redução. Foram 195 mortes nos dois primeiros meses do ano de 2022 e 102 em fevereiro. Na comparação com 2021, o indicador registrou queda de 34% em relação ao acumulado do ano e de 31% em comparação ao mês.



O indicador do ISP também registrou queda de dois roubos de carga em relação ao acumulado do ano e redução de 4% em comparação ao mês. Foram 712 casos nos dois primeiros meses do ano de 2022 e 336 em fevereiro. Este foi o menor valor para o mês desde 2013 e para o acumulado desde 2014.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência feitos nas delegacias do Estado do Rio de Janeiro.