Aplicação da quarta dose está prevista para julho Foto SupCom/Divulgação

Publicado 18/03/2022 14:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou nesta sexta-feira que a cidade do Rio não vai adiantar a aplicação da quarta dose contra a covid-19. O segundo reforço vai acontecer um ano após a terceira dose, seguindo o cronograma anunciado pelo município no mês passado, iniciando um novo ciclo.

Ao contrário de São Paulo, que começa a vacinar os idosos acima de 80 anos com a quarta dose a partir da próxima segunda-feira (21), o Rio decidiu não adiantar o calendário vacinal. Para receber o imunizante no estado governado por João Doria, será necessário intervalo mínimo de quatro meses desde a terceira dose.

No Rio, a segunda dose de reforço (DR2) está sendo aplicada, desde dezembro do ano passado, em pessoas imunossuprimidas, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Já para o resto da população, não há evidências científicas de que a DR2 deva ser aplicada em intervalo menor do que um ano em relação ao primeiro reforço. Desta forma, a quarta aplicação da vacina está prevista para julho deste ano.



De acordo com a SMS, os esforços estão concentrados em orientar a população sobre a importância da primeira dose de reforço. A Secretaria está realizando uma busca ativa pelas pessoas que ainda não se vacinaram.

Hoje, a cobertura da população adulta com a terceira dose é de 57,6%. Como previsto no Decreto Rio nº 50308, de 7 de março, o passaporte vacinal poderá deixar de ser cobrado nos estabelecimentos comerciais e culturais apenas quando essa cobertura alcançar o percentual de 70%.