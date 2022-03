Paes anuncia programa de revitalização dos CIEPs - Divulgação

Publicado 18/03/2022 14:15

Rio - A Prefeitura do Rio irá realizar uma revitalização em todos os CIEPs da rede municipal de ensino. As unidades criadas por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro serão atendidas pelo Programa de Revitalização dos CIEPs anunciado pelo prefeito Eduardo Paes durante solenidade no CIEP Presidente Tancredo Neves, no Catete, no fim da manhã desta sexta-feira. A unidade foi a primeira a ser entregue por Brizola na década de 1980 e será a primeira a receber as melhorias do programa.

"O Brizola faria 100 anos em 2022 e sempre acreditou na Educação. Ele pegou um grande educador, o Darcy Ribeiro, e criou os CIEPS. A mudança está na Educação e o CIEP é a materialização desse sonho de mudança. Essa cerimônia é a largada para dar melhores condições ao que já está funcionando", afirmou o prefeito do Rio.

De acordo com a prefeitura, o programa irá oferecer melhorias aos 101 CIEPS da rede municipal de educação, que atendem a mais de 67 mil alunos. Ao todo, serão investidos mais de R$ 50 milhões em reformas, que tem por objetivo recuperar coberturas, calhas, revisão das instalações elétricas e pintura da fachada. A previsão é que o plano seja concluído até 2024.



As obras serão feitas após licitação e devem manter o projeto inicial dos CIEPs feito pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. A contratação será feita pela Rio-Urbe.

"Essas obras são necessárias. A recuperação elétrica e as pinturas de fachada, por exemplo, já dão novos ares aos CIEPs que precisam ser preservados e valorizados", afirmou Rafael Salgueiro, presidente da Rio-Urbe.

Os CIEPs

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados por Darcy Ribeiro no governo de Leonel Brizola, são considerados até hoje um dos projetos educacionais mais importantes do país, inserindo a demanda pela oferta de ensino integral na agenda política educacional nacional.

As primeiras escolas foram inaugurados na década de 1980 eforam desenvolvidos para ampliar o olhar do atendimento nas escolas. A ideia era ir além do cognitivo, e atuar também na parte socioemocional e demandas sociais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), o modelo de ensino integral faz parte do planejamento estratégico da pasta, que tem a meta de oferecer a modalidade para 50% da rede até 2024.

"As sementes dos CIEPs foram plantadas há mais de 40 anos, mas colhemos os frutos até hoje. Olhar a criança em todas as suas dimensões não é uma ação restrita só aos CIEPs, mas à nossa proposta de atuação em rede como um todo. A ampliação do ensino integral vem acontecendo na cidade e é uma das principais metas do nosso planejamento estratégico", declarou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.