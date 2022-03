Policia Militar faz operação no Complexo do Lins - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 15/03/2022 07:13 | Atualizado 15/03/2022 08:03

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins, em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, mais de 100 PMs estão atuando na comunidade, em uma ação que visa combater uma quadrilha especializadas em roubo de veículos.



Há registros da presença de um veículo blindado da PM dentro da comunidade.

Ainda não há informações sobre prisões, feridos e apreensões.