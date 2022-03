(Foto de arquivo) PM faz uma operação no Complexo da Mangueirinha - Reginaldo Pimenta / Arquivo

(Foto de arquivo) PM faz uma operação no Complexo da MangueirinhaReginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 18/03/2022 08:00

Rio - A Polícia Militar faz, na manhã desta sexta-feira, uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), com auxílio do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam diligências para coibir ações criminosas na região.

Ainda não há informação sobre prisões ou apreensões.