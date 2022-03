Na foto, Márcio Marcos de Andrade Custódio, no IML de Nova Iguaçu esperando pela liberação do corpo da esposa - Marcos Porto/Agência O DIA

Na foto, Márcio Marcos de Andrade Custódio, no IML de Nova Iguaçu esperando pela liberação do corpo da esposaMarcos Porto/Agência O DIA

18/03/2022

DIA que falava com ela por mensagem de áudio quando ouviu um tiro e, em seguida, o grito da esposa. Ele esteve nesta sexta-feira (18) no IML de Nova Iguaçu para fazer a liberação do corpo. O velório e enterro será neste sábado, no Cemitério de Belford Roxo. O horário ainda não foi definido. Rio - "Eu estou sem chão, ela era o meu porto seguro", revelou o marido de Gesia Celeste Correa de Souza, de 48 anos, morta após ser atingida por um tiro dentro de casa, em Belford Roxo. Márcio Marcos de Andrade Custódio contou aoque falava com ela por mensagem de áudio quando ouviu um tiro e, em seguida, o grito da esposa. Ele esteve nesta sexta-feira (18) no IML de Nova Iguaçu para fazer a liberação do corpo. O velório e enterro será neste sábado, no Cemitério de Belford Roxo. O horário ainda não foi definido.

"Eu estava no meu trabalho quando ela me mandou uns áudios falando que estava tendo muito tiro. Ai eu falei para ela trancar tudo em casa. Eu fui buscar minha quentinha e quando voltei ouvi vários áudios dela, inclusive um que percebi um barulho de tiro e um grito dela", continuou o marido da vítima.

Ainda segundo Márcio, o filho de 8 anos de Gesia, que testemunhou o ocorrido, revelou que ela teria trancado a casa toda, mas o tiro acabou atravessando uma janela, a porta de um quarto e atingiu a mãe na axila. "Não posso dizer que ele está bem, [o menino] está muito traumatizado por ter visto a mãe naquele estado. Ele era muito agarrado a ela. Acordava e a primeira coisa que fazia era dar um beijo nela, falando 'te amo mamãe'", revelou Márcio.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo que atingiu a vítima. A morte passará a ser investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Geisa morreu nesta quinta-feira, 17, após ser atingida por uma bala perdida, no bairro Bom Pastor. No começo da tarde, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), entraram em confronto com bandidos armados enquanto estavam em patrulhamento e foram atacados na Avenida Automóvel Clube.

Geisa Celeste foi ferida na axila enquanto estava dentro de casa, na Estrada de Belford Roxo, quando estava ao lado do filho de 8 anos. Vizinhos que perceberam o ferimento, quando a mulher foi para a rua buscar socorro, tentaram socorrê-la na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor. A moradora de Belford Roxo morreu na unidade de saúde. Geisa deixa outros dois filhos.

A Polícia Militar confirmou que agentes foram atacados, no início da tarde, no bairro Bom Pastor, durante um patrulhamento de rotina. Na ação, um criminoso foi preso, uma pistola e drogas foram apreendidas.

Inicialmente, o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), mas agora está a cargo da DHBF.