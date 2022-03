Polícia fecha fábrica clandestina de gelo em Realengo, na Zona Oeste - Divulgação

Polícia fecha fábrica clandestina de gelo em Realengo, na Zona OesteDivulgação

Publicado 17/03/2022 19:51

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, o dono de uma fábrica clandestina de gelo no bairro de Realengo, na Zona Oeste. O homem vai responder por crime ambiental, em razão da ausência de licenciamento e poluição; furto de energia elétrica e água; e crime contra as relações de consumo. O local foi interditado.



fotogaleria

Os agentes foram ao estabelecimento apurar uma denúncia anônima de que uma fábrica de gelo funcionava na localidade sem qualquer alvará e licenças pertinentes, produzindo forte cheiro de amônia. Durante a diligência, os policiais constataram que não havia qualquer tratamento pertinente para a produção do gelo e comprovação da origem da água, tornando o produto impróprio para o consumo e com capacidade de gerar risco para saúde humana.



Ainda de acordo com os agentes, a fábrica não possuía relógio de medição de energia e hidrômetro, indicando crimes de furto.