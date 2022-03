A Avenida Isabel Domingues, em Jacarepaguá, passará por um projeto de urbanização com obras previstas para serem concluídas no mês de agosto - Divulgação

A Avenida Isabel Domingues, em Jacarepaguá, passará por um projeto de urbanização com obras previstas para serem concluídas no mês de agostoDivulgação

Publicado 17/03/2022 19:08

Rio- A Avenida Isabel Domingues, no Gardênia Azul, em Jacarepaguá, passará por um projeto de urbanização. Já estão em andamento obras para a recuperação da pavimentação, contenção da margem do rio e construção de quiosques comerciais para moradores locais. De acordo com a Subprefeitura de Jacarepaguá, a conclusão das obras está prevista para o mês de agosto.

No comércio, opções como, lanches, artigos de papelaria e vestuário estarão à venda. A seleção para os trabalhadores obedecerá aos critérios da Lei N.1876/92, onde tem prioridade os idosos, deficientes, e regressos do sistema penitenciário. A administração será feita pela Prefeitura do Rio e o valor da taxa anual paga pelos comerciantes é de R $410,48.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, acredita que a obra é um grande avanço. “Ao longo de toda a Avenida tinham sido construídos boxes que eram vendidos e alugados ilegalmente. Era área pública loteada e comercializada, não tinha como continuar daquela forma. Furto de luz e água, além do despejo irregular de todos os tipos de detritos dentro do canal já estavam virando coisas normais e isso era absurdo”, avalia.

De acordo com Talita, a avenida será transformada em uma área pública bonita, de qualidade e que será um ambiente de harmonia para os moradores. Já conforme o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, os quiosques serão regularizados e padronizados.

Para o lazer, os moradores irão contar com mesas de jogos, bicicletário, bancos de concreto, mobiliários infantis, equipamentos de ginástica e uma Academia da Terceira Idade (ATI). A área também receberá o plantio de 41 árvores.