Publicado 17/03/2022 18:21 | Atualizado 17/03/2022 18:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (17), um homem, que não teve o nome divulgado, suspeito de estar envolvido na explosão de um laboratório do tráfico de drogas na comunidade de Manguinhos , Zona Norte da cidade. O caso aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado e deixou dez pessoas feridas.