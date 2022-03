Drogas foram encontradas em tonel enterrado no bairro Siderlândia - Divulgação

Publicado 17/03/2022 19:55 | Atualizado 17/03/2022 19:59

Rio - Um tonel enterrado no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, foi encontrado com drogas e carregadores de arma. Policias do 28º BPM (Volta Redonda) patrulhavam na área quando perceberam alguns homens fugindo de maneira suspeita.

Ao chegar no local, a equipe encontrou 1.040 pinos de cocaína, um pote contendo um pó branco, 13 carregadores de arma, um "kit empunhadura", dois rádios comunicadores e uma base para rádio.

Após denúncia, um suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso com uma pistola e munições no bairro Roma. As ocorrências foram encaminhadas para a 93ª DP (Volta Redonda). Um vídeo gravado pelos policiais mostra o momento no qual as drogas foram encontradas.

CONFIRA:

