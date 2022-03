Familiares e amigos de Gabriel Barbosa Leite durante missa na Tijuca - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Familiares e amigos de Gabriel Barbosa Leite durante missa na TijucaFoto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 20:02

De acordo com o inquérito policial, o engenheiro saiu do apartamento em que morava com os pais para comprar cigarro por volta de 1h da manhã. Titular da DHC, o delegado Cassiano Cortes acredita que a dinâmica do crime diminui a possibilidade de roubo, já que Gabriel é atingido pelas costas. Ainda não se sabe a motivação do crime.