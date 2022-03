Foram encontrados 10 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando um pouco mais de 10 quilos - Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Publicado 17/03/2022 12:52

Rio - Uma carga com aproximadamente 10 quilos de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (17) em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio. De acordo com informações da assessoria do órgão, o material está estimado em R$ 1,2 milhão. Um homem foi preso.



Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização na altura do Km 203 da BR-101, em Casimiro de Abreu, quando abordaram um veículo de passeio de cor cinza. Enquanto estava sendo revistado foi identificado um fundo falso na parte da frente do automóvel. Nele, foram encontrados 10 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando um pouco mais de 10 quilos.



Segundo o condutor do veículo, ele teria se deslocado de Campos dos Goytacazes, de ônibus, até a Rodoviária Novo Rio, no município do Rio, onde pegou o veículo com a tarefa de levá-lo até a cidade de Cardoso Moreira.