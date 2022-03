Escola Municipal Elson Pinheiro, no Parque Zabulão, onde ocorreu a situação - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/03/2022 13:59 | Atualizado 17/03/2022 14:01

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi preso nesta terça-feira (15) acusado de agredir a mãe de sua filha na porta de um colégio em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. De acordo com a gestora da Escola Municipal Elson Pinheiro, no Parque Zabulão, o casal chegou ao local discutindo para buscar a menina no final do turno da tarde. Momentos depois, ele agrediu a mulher e fugiu. Todos os alunos ainda estavam dentro da unidade durante o caso.

Policiais militares do 32º BPM (Macaé) chegaram ao local e foram informados sobre o episódio. Eles realizaram buscas e encontraram o agressor, que foi preso em flagrante e conduzido à 128ª DP (Rio das Ostras), onde a diretora da escola prestou queixa.