Emilly Vasconcelos se vacinou nesta quinta-feira na Escola Municipal Orlando Vilas Boas, na Lapa, Centro do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 13:43 | Atualizado 17/03/2022 17:41

Rio - Onze unidades escolares da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro receberam nesta quinta-feira (17) o Dia D da vacinação infantil. O trabalho de busca ativa da vacinação já conseguiu proteger 70% do público-alvo, a meta é vacinar até 200 mil crianças. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Educação.

As escolas contempladas na campanha de vacinação infantil nesta quinta-feira estão distribuídas no Centro e Zonas Sul Norte e Oeste, cada uma pertence a uma Coordenadoria Geral de Educação (Cre). A imunização funciona durante o expediente escolar de cada unidade. Confira relação no fim deste texto. As escolas contempladas na campanha de vacinação infantil nesta quinta-feira estão distribuídas no Centro e Zonas Sul Norte e Oeste, cada uma pertence a uma Coordenadoria Geral de Educação (Cre). A imunização funciona durante o expediente escolar de cada unidade. Confira relação no fim deste texto.

O programa Vacina na Escola tem como objetivo vacinar os alunos da Rede Municipal do Rio entre 5 e 11 anos. Iniciado em 14 de fevereiro, a meta é levar os imunizantes a todas as escolas municipais em 45 dias. A ideia é facilitar a imunização das crianças, tendo em vista que os responsáveis podem ter dificuldade de conciliar o horário de funcionamento dos postos de saúde e os próprios expedientes de trabalho.

Todos os alunos da faixa etária recebem um folheto informativo sobre a importância da vacinação e um pedido de autorização para que os pequenos possam receber a dose na unidade escolar, caso os responsáveis não possam acompanhá-lo no dia em que a escola receber a equipe.

Cada escola da rede tem um dia específico para a vacinação. O cronograma é divulgado internamente para os pais e responsáveis. Até agora 70% do público-alvo já foram vacinados no programa.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Educação (SME), informou que o projeto vai até o dia 30 deste mês. A expectativa geral de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos no Município do Rio é de 80% das 560 mil.

"Isso é um esforço coletivo da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente acredita que a vacinação é a saída para a pandemia. Vacinar permite mais abraços, mais ensino presencial. Vacinar é um ato de amor", afirmou nesta quinta-feira (17) o secretário municipal de Saúde, Renan Ferreirinha.

Cristina Stellitano, Diretora da Escola Municipal Orlando Villas Boas também falou sobre o Dia D: "Fizemos um trabalho de Busca Ativa da Vacinação com os responsáveis dos nossos alunos para orientar sobre a importância da vacina contra a covid-19. A grande maioria das crianças, entre 5 e 11 anos aqui da escola, já estavam com a primeira dose. Hoje, a maior parte que se vacinou já era a segunda dose. E eles já querem saber se vão tomar a terceira!".

Segundo o painel de Covid-19 da Prefeitura do Rio, 70% das crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas com pelo menos uma dose, totalizando mais de 300 mil doses infantis aplicadas. 18% do grupo completaram o esquema vacinal. Faltam receber a imunização 29% dos carioquinhas entre 5 e 11 anos.

Na população adulta, 90,2% tomaram as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19. Mas, apenas 57,4% tomaram a dose de reforço, importante para imunização coletiva da população e impedimento do surgimento de novas variantes.

Confira as unidades escolares que recebem o programa Vacina na Escola nesta quinta-feira:

. Escola Municipal Orlando Villas Boas - Rua André Cavalcanti 103-109 – Centro



. Escola Municipal Luiz Delfino - Rua Marquês de São Vicente 238 - Gávea



. Escola Municipal Alagoas - Av. Dom Hélder Câmara 6742 - Pilares



. Escola Municipal Suíça - Pça. Antonio José De Almeida. S/Nº - Penha Circular



. Escola Municipal Oswaldo Teixeira - Rua Milão 95 - Quintino Bocaiúva



. Escola Municipal Narbal Fontes - Rua Umbuzeiro, 455 Fundos - Ricardo de Albuquerque



. Espaço de Desenvolvimento Infantil Monsenhor Cordioli - Travessa Hara S/Nº Qd 71 - Cidade De Deus



. Escola Municipal Bangu - Rua Sofia S/N.° - Padre Miguel



. Escola Municipal Rosaria Trotta - Pça. Rosária Trotta, S/Nº Campo Grande



. Escola Municipal Professor Coqueiro - Rua Felipe Cardoso 750 Fundos - Santa Cruz



. Escola Municipal Abeilard Feijó - Estrada da Cacuiá 1386 - Cacuia