Rio de Janeiro

Despedida ao ar livre

Para os últimos resquícios do verão, separamos duas dicas de programa onde é possível curtir o céu azul. No pilotis do MAM, a mistura de clássico e popular, com a Petrobras Sinfônica interpretando Cartola, e na Praça Nossa Senhora da Paz, o FestRio, tradicional festa da cultura judaica

Publicado 20/03/2022 09:34 | Atualizado há 3 horas