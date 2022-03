Museu de Arte Moderna - Reprodução

Publicado 20/03/2022 09:34 | Atualizado 20/03/2022 09:34

Rio - Hoje começa o outono, mas a previsão do tempo já avisou que será um domingo típico de verão. A sorrir, o carioca aguarda o fim do calor intenso. A partir desta semana, começaremos os dias em que O sol nascerá mais fraquinho, vai dar aquela saudade das altas temperaturas, e só nos restarás ficar no Disfarça e chora, até que chegue novamente o verão. E ele chegará, porque A vida é um moinho. E Cartola é a inspiração do Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica para um concerto ao ar livre hoje, a partir das 11h, no pilotis do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo.

Clássicos do mestre mangueirense, como os citados no parágrafo acima, ganham nova roupagem, juntamente com outros sambas memoráveis, como As rosas não falam e Alvorada, entre outros. No programa, estão as músicas com arranjos clássicos, feitos por Marcelo Caldi, e que compõem o álbum Tributo a Cartola, lançado em 2018 como parte das comemorações pelos 110 anos de nascimento do artista.

O concerto é aberto ao público, mas também integra o projeto ‘Em Ação’, da Orquestra Petrobras Sinfônica que, em parceria com o MAM, convidou deficientes visuais para uma experiência musical inclusiva, com audiodescrição, realizada pela professora Leila Gross, da Escolinha de Arte do Brasil, e pela coordenadora do Programa Educativo da Orquestra, Monique Andries.

Tributo a Cartola

Hoje, às 11h, no MAM.

Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo.

Evento gratuito – sujeito a lotação.

Comunidade judaica realiza festival

Na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, acontece hoje mais uma edição da FestRio, tradicional festa para os cariocas conhecerem mais sobre a cultura judaica. Organizada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), o evento terá, a partir das 10h, diversos eventos, como shows, apresentação de danças, comidas típicas, barracas de artesanato, debates e até divulgação de livro.

A última edição presencial foi em 2019. “Temos certeza de que a FestRio deste ano será memorável, porque há um ambiente de congraçamento no retorno às festas de rua, logo depois de um período muito pesaroso de pandemia. Faremos ainda um debate imperdível e que virá para contribuir com esclarecimentos sobre o Holocausto, acentuando a mensagem de respeito à diversidade, algo que percebemos essencial nos dias de hoje”, afirma o presidente da Fierj, Alberto David Klein.

Logo no início do evento, na Tenda Cultural, a autora do livro “Mulheres judias que fizeram história”, Sabrina Sciama, falará sobre as protagonistas da sua obra. A ONG RioSolidario estará na praça, promovendo a arrecadação de itens de higiene pessoal e limpeza para Petrópolis e também para projetos sociais.

FestRio

Hoje, das 10h às 17h.

Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema.

Mais informações no Instagram: @festrio e @fierj.