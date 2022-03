Acusado levava com ele uma pistola e 80 munições - Divulgação

Publicado 20/03/2022 08:10

Rio - Um falso policial foi preso por PMs do 23º BPM (Leblon), no fim da noite deste sábado, no Leblon, Zona Sul do Rio. O homem teria sido abordado após ameaçar usando uma arma outra pessoa durante uma discussão de trânsito, na Avenida General San Martin.



De acordo com a Polícia Militar, o criminoso se apresentava como policial civil e portava uma pistola e cerca de 80 munições. O falso policial tentou fugir dos PMs, mas acabou sendo localizado pela equipe. A identidade do acusado não foi divulgada.