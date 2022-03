Vestibular 2022 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 45.360 inscritos fizeram prova hoje, (20) concorrendo às mais de 5.730 vagas em 64 cursos de graduação - Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O DIa

Publicado 20/03/2022 12:50 | Atualizado 20/03/2022 13:04

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realizou neste domingo as provas do vestibular 2022, que este ano teve apenas uma fase devido aos impactos causados pela pandemia de coronavírus. Com mais de 45.300 inscritos, os candidatos às 5.736 vagas ofertadas para 64 cursos de graduação compareceram animados e muito otimistas para prestar vestibular em uma das melhores e mais concorridas universidades do país. As aulas do primeiro semestre terão início em 13 de junho e para os candidatos classificados para o segundo semestre, no dia 19 de outubro.

Caroline Cristine, 21 anos, não conteve a emoção ao relatar que seu maior objetivo é entrar para o curso de Direito da Uerj. "Eu me preparei muito para essa prova. Já fiz antes, mas não deu certo. Não consegui. Mesmo morando em outro estado, em Salvador atualmente, eu não perderia a chance de tentar mais uma vez. Meu sonho sempre foi estudar na Uerj, eu fico até emocionada”, disse Caroline.

Júlia Vitória, 20, era uma das mais animadas para a realização da prova: “Quero cursar Direito. Me preparei para o vestibular desde o ano passado. Estou focada e acho que esse ano eu consigo”, afirmou.



Amanda Garcia Dias, 19, contou com a companhia da mãe, Andreia Garcia, para ter aquele reforço positivo. A jovem deseja entrar para o curso de Letras. “Esse ano eu não me preparei tanto, mas já tentei outras vezes. Então, se eu não passar novamente vou continuar tentando. Vou me preparar de novo e um dia eu consigo”, garantiu a estudante, que por causa dos percalços causados pela pandemia confessou não ter se preparado adequadamente.

Andreia, a mãe, acredita em um bom resultado da filha. “Ainda assim, a expectativa é a melhor possível”, reforçou.



Vagas concorridas



O Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj informou que, este ano, se inscreveram 45.360 candidatos ao vestibular. Eles concorrem às vagas 5.736 vagas disponíveis para 64 cursos de graduação na capital e nas cidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. Os testes foram compostos por 60 questões de múltipla escolha e Redação.



Do total das vagas, 45% destinam-se a candidatos cotistas. A distribuição segue com 20% das vagas destinadas a estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% destinadas a estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; 5% destinadas a pessoas com deficiência e filhos de servidores militares.



Para estudantes que ingressarem pelo sistema de cotas, a universidade oferece bolsa-permanência no valor de R$ 550 até o tempo máximo de integralização curricular previsto para cada curso.