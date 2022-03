Rio de Janeiro

Homenagem a Aldir Blanc é aprovada em 1ª discussão na Câmara de Vereadores do Rio

Projeto de Lei da autoria do vereador Chico Alencar (Psol) prevê que uma rua na Zona Norte do Rio seja batizada com o nome do compositor

Publicado 23/03/2022 22:11 | Atualizado há 8 horas