Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, é indiciado por estelionato afetivoDivulgação

Publicado 23/03/2022 16:21

DIA ter sido uma das últimas vítimas de Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, indiciado na última sexta-feira (18) por enganar e tirar dinheiro de mulheres após contato em sites de relacionamento. A vítima, que terá o nome preservado nesta matéria, disse que esteve com o criminoso no Rio - Uma mulher denunciou aoter sido uma das últimas vítimas de Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, indiciado na última sexta-feira (18) por enganar e tirar dinheiro de mulheres após contato em sites de relacionamento. A vítima, que terá o nome preservado nesta matéria, disse que esteve com o criminoso no mesmo dia em que a reportagem foi publicada . Outras duas mulheres também procuraram a polícia para registrar formalmente a denúncia. A Polícia Civil vai solicitar a prisão preventiva de Luiz.

Segundo a mulher, moradora de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, ela pagou R$ 1.600 em contas para o criminoso, R$ 590 em um passeio falso de casal e abriu um crediário de R$ 20 mil em seu nome a pedido de Luiz.

Ela registrou ainda o furto de um tablet e um som. A 21ª DP (Bonsucesso) recebeu a denúncia nesta quarta-feira e vai continuar investigando o caso. O relato da vítima é parecido com o de outras duas mulheres que procuraram a Polícia Civil para denunciar o criminoso.

De acordo com o delegado Hilton Alonso, responsável pela investigação, um advogado do suspeito compareceu à delegacia na terça-feira (22) para ver os autos, mas se recusou a assinar a intimação para seu cliente.

O crime

Através de relatos das vítimas, foi possível identificar que Luiz praticava o estelionato sentimental ou afetivo — quando a vítima é induzida ao erro, acreditando que há recíproca de sentimentos com o criminoso, que por sua vez, após fingir um relacionamento e conquistar a confiança da vítima, aplicava golpes financeiros.

O delegado da 21ª DP disse que Luiz busca suas vítimas em sites de encontro, conquista a confiança das mesmas e, em seguida, marca uma viagem, fazendo com que a pessoa pague pela hospedagem, dando um recibo falso após o depósito. O criminoso também tem o costume de mentir sobre problemas de saúde, por isso acaba convencendo mulheres a emprestarem dinheiro, mas assim que consegue a quantia, ele desaparece.

O bandido tem o costume de enviar as mesmas fotos para as mulheres que se relaciona, usando lugares paradisíacos, como Ilha Grande, na Costa Verde do Rio, para seduzi-las. Na delegacia, duas mulheres mostraram áudios e registros das conversas com Luiz. Em um dos áudios enviados, o homem se apresenta, diz que é divorciado, trabalha como segurança e que já teria dado entrada na aposentadoria.