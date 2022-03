Confronto entre PMs e criminosos termina com dois mortos e um ferido em Niterói

PMs apreenderam grande quantidade de drogas - Reprodução/PMERJ

Publicado 23/03/2022 14:43

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com dois suspeitos mortos e um ferido na manhã desta quarta-feira (23) durante uma operação nos Complexos da Engenhoca e Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana. Um quarto homem também acabou preso. A ação, que ainda está em andamento, tem o objetivo de verificar denúncias contidas em dados produzidos pelo setor de inteligência da corporação e do Disque Denúncia, além retirar barricadas.

De acordo com a PM, equipes do 12º BPM (Niterói) com apoio do 7º BPM (São Gonçalo) verificavam a área quando avistaram criminosos armados em uma localidade conhecida como Pimba. Houve confronto. Com o fim do tiroteio, dois suspeitos foram encontrados mortos e um ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima e seu estado de saúde é desconhecido.

Com os homens, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, drogas e radiotransmissores. Pouco tempo depois, um quarto suspeito foi preso com uma pistola. A Polícia Civil fez uma perícia no local das mortes.

Na mesma operação, houve apreensões de drogas nas comunidades Coreia e Palmeira, dos Complexos da Engenhoca e Santo Cristo. Também foram removidas diversas barricadas das ruas das favelas.