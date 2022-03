Um dos acusados tem passagens por estupro e pedofilia - Divulgação

Um dos acusados tem passagens por estupro e pedofiliaDivulgação

Publicado 23/03/2022 14:24

Rio - Dois falsos agenciadores de artistas foram presos por policiais civis, nesta quarta-feira, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, acusados de manter três atrizes em cárcere privado. De acordo com os investigadores, os criminosos faziam promessas de trabalhos no meio artístico para atrair as vítimas, mas as impediam de deixar os locais de gravação e as mantinham sem remuneração.

Uma das vítimas, que conseguiu fugir do cativeiro, foi quem denunciou os falsos agenciadores à Polícia Civil. A dupla foi encontrada em um apartamento, na cidade de Niterói. Informações preliminares dão conta de que além de serem mantidas em cárcere, algumas meninas foram abusadas pelos criminosos.

Duas vítimas estavam trabalhando no local há cerca de três meses sem receber nada por isso. Para evitar que elas saíssem, os acusados também recolhiam seus documentos.

Após detidos, os falsos agenciadores irão responder por cárcere privado, trabalho escravo, estupro de vulnerável e estelionato na modalidade tentada contra a Agência Nacional de Cinema (Ancine) para a captação de recursos da Lei Rouanet.



O prejuízo provocado pelos criminosos aos cofres públicos ultrapassa os R$ 2,1 milhões. Esses repasses da Ancine seriam usados na produção de um longa metragem. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Um dos acusados já tinha passagens por estupro e pedofilia.