O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou um total de 311 multas em todo o estado, entre elas em veículos irregulares para transporte de passageirosFoto: Divulgação / Detro-RJ

Publicado 01/04/2022 17:11 | Atualizado 01/04/2022 17:16

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) divulgou nesta sexta-feira balanço de fiscalizações nos transportes rodoviários identificados com irregularidades. O órgão informou que foram aplicadas, somente no mês de março, 311 multas em veículos no estado. Os ônibus intermunicipais foram multados 146 vezes, as vans 89, além de 76 veículos flagrados realizando transporte irregular de passageiros.

De acordo com o órgão, as cidades que tiveram maior número de autuações registradas foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias e Nova Friburgo. “As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram o descumprimento do quadro de horários, mau estado de conservação, descumprimento de portarias e decretos e questões relacionadas à acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais o excesso de passageiros foi a principal autuação flagrada”, informou a nota.