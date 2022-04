A Mocidade fará seu ensaio técnico na Sapucaí neste domingo (3) - Eduardo Hollanda

A Mocidade fará seu ensaio técnico na Sapucaí neste domingo (3)Eduardo Hollanda

Publicado 01/04/2022 16:55 | Atualizado 01/04/2022 20:59

Rio - Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro do Rio de Janeiro retornam à Marquês de Sapucaí neste fim de semana, sábado (2) e domingo (3). As escolas vão ensaiar com o suporte de um carro de som. Serão três agremiações no sábado: União da Ilha, Acadêmicos de Vigário Geral e Unidos do Porto da Pedra. Na noite de domingo, os ensaios técnicos vão levar para o Sambódromo a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Grande Rio.

O diretor de Carnaval da Mocidade, Marquinho Marinho, está animado para o ensaio da agremiação no Sambódromo. "Vamos colocar em prática na Avenida aquilo que já estamos fazendo nos ensaios em Padre Miguel. Temos um samba muito aclamado, um enredo desejado por todos na escola há muito tempo, e uma comunidade bem forte. A Mocidade está pronta para desfilar", avalia Marinho.

Já o diretor de Carnaval da Grande Rio, Thiago Monteiro, lembrou que a agremiação estava há muito tempo sem ensaiar na Sapucaí: "Estamos muito animados, com grande expectativa de treinarmos para o desfile. É um grande momento para o Carnaval. Nós estávamos com saudades do ensaio técnico. Estamos há muito tempo sem fazer. A Grande Rio está preparada, está feliz para ensaiar, desfilar, fazer um grande espetáculo para o público maravilhoso que vai para Sapucaí. Nós estamos com muita ansiedade e há muito tempo estamos doidos para encontrar com o nosso público no nosso terreno de jogo", diz Monteiro.

"Esse ensaio promete entrar para a história de nossa escola. Vamos voltar a pisar no solo sagrado da Sapucaí depois de dois anos e mostrarmos o porquê da União da Ilha ter que voltar para o Especial", avaliou o intérprete da União da Ilha, Ito Melodia.

No próximo dia 10, último dia dos ensaios técnicos, a Campeã Viradouro encerra a temporada. Neste mesmo dia, haverá o teste de som e luz, além da tradicional lavagem da pista. O acesso às arquibancadas do Sambódromo para os ensaios técnicos é gratuito. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro foram transferidos para este mês de abril, no feriado de Tiradentes, por conta da pandemia de Covid-19. As agremiações da Série Ouro saem nos dias 20 e 21 de abril, enquanto as da Série Especial se apresentam nos dias 22 e 23 e as crianças pisam na passarela no dia24. O desfile das campeãs será realizado no dia 30.

O presidente da Porto da Pedra, Godzilla, disse que a comunidade estará empolgada durante o ensaio técnico deste sábado: "Podem esperar a escola com todos os seus segmentos e comunidade cantando forte o nosso samba, que está sendo considerado o melhor da Série Ouro. Esperamos que a população gonçalense abrace a Porto da Pedra, porque nós representamos o município de São Gonçalo para todo o mundo. Então, estão todos convocados para o nosso ensaio, a partir das 19h".

Confira a programação:

No sábado (2),três escolas da Série Ouro farão seus ensaios:

19h – União da Ilha

Tema – Enredo: O Vendedor de Orações

20h – Acadêmicos de Vigário Geral

Tema – Enredo: Pequena África: da Escravidão ao Pertencimento - Camadas de Memórias entre o Mar e o Morro.

21h – Unidos do Porto da Pedra

Tema – Enredo: O Caçador que traz Alegrias.

Duas escolas do Grupo Especial do carnaval do Rio farão seus ensaios técnicos na Sapucaí neste domingo (3):

21h15 – Mocidade Independente de Padre Miguel

Tema – Enredo: Batuque Ao Caçador

22h30 – Grande Rio

Tema - Enredo: “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”