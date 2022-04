Invasão teria acontecido por conta da soltura recente de um dos líderes da milícia que atua na região - Reprodução

Publicado 02/04/2022 10:00

Rio - Guerra entre milicianos e traficantes causou intenso tiroteio das comunidades do Campinho e Fubá, localizadas entre os bairros Campinho e Cascadura, na madrugada deste sábado (2).



Segundo a polícia militar, informações preliminares indicam que houve um confronto entre grupos de criminosos rivais. Até o momento, não há registro de feridos. O policiamento foi intensificado na região.



As comunidades, que são dominadas pela milícia, estariam sendo invadidas após a soltura de um dos líderes do grupo de criminosos que atua na região, na tentativa de traficantes do Comando Vermelho (CV) de retomarem o domínio do tráfico de drogas nas localidades.



Moradores da região pulicaram nas redes sociais que a guerra entre integrantes do Comando Vermelho e milícia já vem causando trocas de tiros e momentos de tensão nas comunidades desde o mês de março, quando um dos integrantes do CV teria deixando a facção, passando a integrar o grupo de criminosos rival. No episódio, o criminoso ainda teria roubado um fuzil de sua antiga comunidade.