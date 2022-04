Segundo a Defesa Civil, a cidade está em estágio de alerta máximo devido ao forte temporal e equipes atuam para limpar a cidade - Divulgação

Publicado 02/04/2022 10:49 | Atualizado 02/04/2022 12:02

Rio - O temporal que atingiu cidades na Região Metropolitana deixou uma pessoa morta em Mesquita, na Baixada Fluminense. A vítima aparentava ter cerca de 35 anos. Municípios foram atingidos com fortes chuvas que provocaram alagamentos em várias regiões.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado morto no Centro do município. A Defesa Civil afirmou que a morte teria sido provocada por uma descarga elétrica no centro do município. O órgão também registrou oito chamados até o momento, sendo um deles por desbarrancamento, no bairro Juscelino, mas sem vítimas.

Já os demais casos foram de alagamentos. Houve transbordamento do Rio Dona Eugênia, na Coreia, e do Rio da Prata, na Jacutinga. Até o momento, registrou-se 265 mm de chuva no município de Mesquita, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A prefeitura informou que equipes de serviços públicos já estão nas ruas para desobstruir as vias e limpar os detritos trazidos pela chuva.

"A Defesa Civil de Mesquita frisa que os rios que cortam a cidade estão sendo monitorados em tempo real e que foi emitido, antes do temporal, SMS, alertando a população sobre a possibilidade de chuva forte na noite desta sexta-feira. Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos informa que um trabalho preventivo de limpeza de bueiros e de construção de novas bocas de lobo e ralos tem sido feito constantemente em pontos estratégicos da cidade, ajudando no escoamento da água das chuvas", informou a prefeitura.

Segundo a Defesa Civil, a cidade está em estágio de alerta máximo devido ao forte temporal. A equipe segue de plantão, monitorando o município. Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil pelo 199. Para receber os alertas da Defesa Civil, envie um SMS para o número 40199, escrevendo o CEP da rua onde mora.

Transtorno em Nova Iguaçu

Em Nova Iguaçu, o estágio de alerta máximo também permanece por conta de chuvas intensas nas últimas seis horas na cidade. Foram registrados cerca de 141mm de chuva no bairro Moquetá, o que equivale a 148% da média de chuva do mês de abril.

As equipes da Defesa Civil atenderam até o momento cerca de 50 ocorrências em diversos bairros da cidade e permanecem nas ruas avaliando os impactos causados pela chuva.

No Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), houve infiltrações em dois CTIs. Na sala amarela (CTI 2), 13 pacientes foram transferidos para os setores de pós-operatório. A equipe de engenharia hospitalar já está na unidade trabalhando nos reparos.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu abriu dois pontos de apoio para auxiliar famílias atingidas pelas fortes chuvas. Segundo a prefeitura, os espaços estão prontos para receber crianças e adultos, e são eles: Jardim Laranjeiras, no CIEP 187, na Rua São Bernardo, e em Jardim Guandu, na Igreja Evangélica Ministério Aliança Renovada, na Rua Bom Jesus, n° 443, no bairro Jardim Guandu, no quilômetro 35.



A Defesa Civil pede para que as pessoas fiquem atentas aos alertas emitidos por SMS. Qualquer alteração ou emergência é importante comunicar imediatamente a Defesa Civil pelos telefones: 199, 3779-0660 ou 98160-9740.